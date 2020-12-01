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01.12.2020 - 11:37 | | DHA

Sivas'ta buzlanan yolda 11 araç şarampole düştü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yağış sonrası buzlanma oluşan yolda 11 araç yol dışına çıktı. Kazalarda 1 kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanan yolda 11 araç şarampole düştü

Sivas- Erzincan kara yolu Hanköy mevkisinde sabah saatlerinde soğuk ve yağışlı hava nedeniyle buzlanan yolda, sürücülerinin kontrolünden çıkan 11 araç şarampole savruldu. Bazı araçlar ise birbirine çarptı. Kazalarda araçlardan 8'i hasar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve araçlarda sıkışma ihtimaline karşın İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) sevk edildi. Yaralanan 1 kişi, ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza sonrası Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaptı. 

Engelini unutup, tesadüfen başladığı sporda şimdi antrenör olduDört yıl önce başladığı okçuluk sporunda önemli bir başarı kazandıktan sonra antrenör olarak devam eden fiziksel engelli Bahattin Tüz, sporcu yetiştirmeye başladı.
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