Sivas'ta çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı

Yangın, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde saat 10.30 sıralarında çıktı. Park halindeki 58 NY 347 plakalı otomobiline binen sürücü Osman Yalman (82), otomobilini çalıştıramayınca cadde üzerinden geçen bir kişiden yardım istedi. Yardıma gelen kişi, otomobili çalıştırdığı sırada motor kısmından aniden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki esnaf, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin aniden yandığını söyleyen Osman Yalman, "Aracı çalıştıramadık. Çalışınca da aniden alev aldı. Daha önce böyle bir arıza vermedi. Birden motor kısmından alev çıktı" dedi.

Motor kısmı tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.