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18.08.2020 - 12:15 | | DHA

Sivas'ta çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı

Sivas'ta sahibinin çalıştırdığı sırada alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı

Yangın, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi önünde saat 10.30 sıralarında çıktı. Park halindeki 58 NY 347 plakalı otomobiline binen sürücü Osman Yalman (82), otomobilini çalıştıramayınca cadde üzerinden geçen bir kişiden yardım istedi. Yardıma gelen kişi, otomobili çalıştırdığı sırada motor kısmından aniden alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören çevredeki esnaf, iş yerlerinde bulunan yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin aniden yandığını söyleyen Osman Yalman, "Aracı çalıştıramadık. Çalışınca da aniden alev aldı. Daha önce böyle bir arıza vermedi. Birden motor kısmından alev çıktı" dedi.

Motor kısmı tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Sivasta çalıştırmak isterken alev alan otomobil yandı

'Kum kaçmasın' diye deniz dibine duvar örmüşlerMuğla’nın Bodrum ilçesinde, dalgıçların çektiği fotoğraflarda, sahildeki ince kumların dalgalarla gitmemesi için denizin dibine duvar örüldüğü ortaya çıktı. Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, "Daha henüz 'kıyıların ilk 50 metresi kamuya açıktır' konusunun tartışması bitmemişken, bu konunun gereği yapılmamışken, denize sıfır kaçak yapılaşmalar oraya çıktı. Bazı yerlerde kumsallar yaratmak için denizin dibine duvar yapıldığını görüyoruz" dedi.
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