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25.03.2020 - 15:31 | | DHA

Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor

Sivas'ta corona virüs tedbirleri kapsamında cenaze namazları, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınmaya başlandı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına da özen gösteriliyor.

Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin durdurulmasından sonra cenaze namazlarına da düzenleme getirildi. Bu kapsamda Sivas'ta daha önce her camide kılınabilen cenaze namazları kente bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'na alındı.

Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ailelerin talebi halinde ise oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla cenaze namazı kılınarak, ölen kişiler son yolculuğuna uğurlanıyor.

Zabıtadan evden çıkamayanlara müzikli moralAdana Büyükşehir Zabıta Müzik Grubu, korona virüs nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşlara sokakta müzik performansı sergileyerek moral veriyor.
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