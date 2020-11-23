23.11.2020 - 16:45 | | AA
Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Ballıca köyünde tarla süren M.Ş. (55) yönetimindeki 28 DL 893 plakalı traktör, dere yatağına devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
M.Ş'nin cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.