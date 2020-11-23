MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
ABONE OL
23.11.2020 - 16:45 | | AA

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Sivas'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ballıca köyünde tarla süren M.Ş. (55) yönetimindeki 28 DL 893 plakalı traktör, dere yatağına devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

M.Ş'nin cenazesi otopsi işlemleri için Koyulhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Tepki çeken görüntüler sonrası AVM'de yeni önlem!İstanbul Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezinde restorandan aldıkları yemekleri yerde yiyen vatandaşlara sosyal medyadan tepki yağmıştı. Gelen tepkilerin ardından AVM yönetimce ek tedbirler alınarak restoran katlarına şeritler çekildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Adana'da ByLock kullanıcısı FETÖ sanığı çifte hapis cezası

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

Eğlence mekanına dönüştürülen eve şok baskın!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet