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31.07.2020 - 00:06 | | DHA

Sivas'ta eski damat vahşeti: 4 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta iddiaya göre ayrıldığı eski eşinin ailesinin yaşadığı eve giden Dursun D. aynı aileden 4 kişiyi tabancayla öldürdü.

Sivas'ta eski damat vahşeti: 4 kişi hayatını kaybetti

Olay saat 22.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Şehit İsmail Şirin Caddesi üzerindeki 11 katlı apartmanın birinci katında yaşandı. İddiaya göre Kandur ailesinin eski damadı olduğu öğrenilen Dursun D., gece saatlerinde binaya gelerek aile ile tartışmaya başladı.

Şüpheli Dursun D. üzerinde taşıdığı tabanca ile evde bulunan Turgut, karısı Döndü, kızı Beyza ile oğlu Can Serkan Kandur'a (24) ateş açtı. Turgut, Beyza ve Can Serkan Kandur olay yerinde, Döndü Kandur ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı yere çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silah seslerini duyan mahalleliler de bina önünde toplandı. Olay sonrasında şüpheli Dursun D. binadan çıkarak kaçtı. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Acı haberi alarak olay yerine gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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