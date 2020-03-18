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18.03.2020 - 13:47 | | DHA

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sivas’ın Gürün ilçesinde buzlanan yolda otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri- Malatya karayolu üzerinde Mazıkıran mevkisinde yaşandı. Malatya istikametine seyir halindeki Süleyman Kavak'ın kullandığı 35 AD 6208 plakalı otomobil yolun karlı ve buzlu oluşu nedeniyle kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su tahliye kanalına devrildi. Kazada sürücü Kavak ile birlikte araç içindeki Hüseyin Kavak, Halime, Remziye, Hafsa, Yusuf ve Esma Yıldız yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Vicdansızlar birebir aynısını yaptı!İstanbul Gaziosmanpaşa'da sahte dezenfektan üretimi yapılan bir depoya emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda corana virüs fırsatçısı bir kişi gözaltına alınırken binlerce şişe dezenfektan ele geçirildi.
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