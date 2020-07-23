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23.07.2020 - 09:16 | | AA

Sivas'ta feci kaza! Otomobil devrildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! Otomobil devrildi

B.A. yönetimindeki 06 BE 294 plakalı otomobil, Güneyli köyü yakınlarında sulama kanalına çarptıktan sonra tarlaya devrildi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk  edildi.

Ekiplerin yardımıyla araçtan çıkartılan sürücü ile otomobilde bulunan  K.K, T.G. ve Y.A, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

 

 

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