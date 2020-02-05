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05.02.2020 - 16:01 | | AA

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sivas merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 2 öğretmen ve 1 doktor gözaltına alındı.

Sivas'ta FETÖ operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan doktor F.U. ile öğretmenler I.K. ve R.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, doktor F.U'yu Yozgat'ta, öğretmen R.Ö'yü Sivas'ın Divriği ilçesinde ve sözleşmeli öğretmen I.K'yi Suşehri ilçesinde yakaladı.

Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

 

Çığ altında kalanları kurtarma çalışmaları böyle görüntülendiVan'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşmesi sonucu 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 3 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. AFAD'ın son dakika açıklamasında da hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiği bildirildi.
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