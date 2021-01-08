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08.01.2021 - 18:39 | | DHA

Sivas'ta hırsızlık yapıp Malatya'da yakalandılar

Malatya'nın Darende ilçesinde, jandarma ekiplerince yol kontrol nokrasında durdurulan bir araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen birçok eşya ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 5 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 ayrı evden hırsızlık yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Sivas'ta hırsızlık yapıp Malatya'da yakalandılar

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Darende'nin Palanga Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçtakilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu, av tüfeği ve kurusıkı tabanca bulundu. Araçta yapılan aramada ise ev eşyası, hızar makinesi, kerpeten, çekiç, taşlama makinesi, matkap ve 200 metre elektrik kablosu ele geçirildi. Uyuşturucu, silah ve malzemelere el koyan ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Karakolda ifadeleri alınan şüphelilerin, malzemeleri Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf ettiği belirtildi. 

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