25.08.2020 - 12:19 | | AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek, 7 kişi yaralandı.
Ertuğrul Buğrahan Çevik (20) idaresindeki 58 EY 996 plakalı otomobil, Çağlayan köyü yakınlarında Sinan Öğüt (31) yönetimindeki 07 NJ 509 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ahmet Aygün (20), Safiye Cenik (61), Fatma Öğüt (22), Muhammed Ali Öğüt (2) ve 3 günlük bebek yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Safiye Cenik, Muhammed Ali Öğüt ve 3 günlük bebek, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Abdulkadir Selvi'nin muhalefet yorumuGazeteciler Abdulkadir Selvi ve Avni Özgürel CNN Türk'te Uğur Önver'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selvi, Karadeniz'de bulunan doğal gaz ile ilgili, muhalefetin iyi bir sınav vermediğini söyledi. Özgürel de, bu konunun Türkiye'de ortak bir mesele olduğu belirterek, 'Bir kere Genel Başkan seviyesinde mesela sayın Kılıçdaroğlu seviyesinde bir tebrik, kutlama ya da memnuniyet ifadesi duymadım ben. Sevinmemiş midir her halde sevinmiştir diye düşünüyorum' dedi.