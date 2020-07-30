Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kürşat Durmuş (41) idaresindeki 38 GK 287 plakalı otomobille Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13), Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.