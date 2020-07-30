MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
ABONE OL
30.07.2020 - 22:16 | | AA

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kürşat Durmuş (41) idaresindeki 38 GK 287 plakalı otomobille Kadir Güleç'in (49) kullandığı 38 NL 283 plakalı otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Gemerek ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.

Sivasta iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Nevzat (35), Hasan Emir (5), Betül Nisa (3), Emine Karakoç (37) ile Eren (11) ve Yaser Durmuş (13), Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletli 2 kişiyi takip edip çarptılar!Kağıthane'de kimliği belirsiz kişiler, motosiklet ve otomobille takip ettikleri motosikletli 2 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunanlardan biri viyadükten aşağıya düştü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati 2020 | Bayram namazı kaçta?

Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir Kurban Bayram namazı saati 2020 | Bayram namazı kaçta?

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: 2020 il il Kurban Bayram namazı saatleri

İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? Diyanet açıkladı: 2020 il il Kurban Bayram namazı saatleri

Sıradaki Haber