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31.01.2021 - 03:28 | | DHA

Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Sivas'ta yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken, yolda mahsur kalanlar İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar, bir süre sonra fırtına ve yoğun tipiye neden oldu. Sivas- Malatya ve Sivas- Kayseri karayolları ulaşıma kapatıldı. Ulaş ilçesine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) bir güvenlik görevlisi, elektrik akımının kesilmesi sonucu mahsur kaldı. Firma çalışanı Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İmranlı ilçesi Kızıldağ mevkisinde de kar hayatı olumsuz etkiledi. Yolda kalan bazı vatandaşlara İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) yardım etti. Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sivasta kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu

 

40 metrelik uçurumdan düşen çoban hayatını kaybettiÇorum’un Alaca ilçesinde 40 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan çoban hayatını kaybetti. Talihsiz çobanın cenazesini İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 5 saat süren çalışmasının ardından uçurumdan çıkarıldı.
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