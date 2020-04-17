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17.04.2020 - 16:17 | | DHA

Sivas'ta kumar oynayan 5 şüpheliye çifte ceza

Sivas'ta, bir evin teras katında kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, corona virüs tedbirlerine uymamak ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten toplam 21 bin 875 lira para cezası kesildi.

Sivas'ta kumar oynayan 5 şüpheliye çifte ceza

Suşehri ilçe merkezindeki Taşköprü Mahallesi'nde bulunan bir binanın en üst katında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda evde bulunan M.Ş., Y.E., D.Y., V.K. ve Ş.K.'nın iskambil kağıtlarıyla kumar oynadığı tespit edildi.

Polislerin geldiğini gören şüpheliler, iskambil kağıtlarını terastan atarken, polise direnç gösterdi. Gözaltına alınan şüphelilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince ayrı ayrı 3 bin 150'şer lira ve 5326 Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi gereği 1225'er lira olmak üzere toplamda 21 bin 875 lira idari para cezası kesildi.

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