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04.02.2021 - 16:01 | | AA

Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Gelen son dakika haberine göre; Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

M.A. idaresindeki 60 YB 725 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Ortaklar köyü kavşağında A.T'nin kullandığı 06 EY 4050 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki A.Ç. (50) ve H.T.D. (34) yaralandı.

Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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