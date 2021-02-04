04.02.2021 - 16:01 | | AA
Sivas'ta otomobil ile beton mikseri çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Gelen son dakika haberine göre; Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.A. idaresindeki 60 YB 725 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Ortaklar köyü kavşağında A.T'nin kullandığı 06 EY 4050 plakalı beton mikseriyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki A.Ç. (50) ve H.T.D. (34) yaralandı.
Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Edirne'de kırmızı alarm: Aşırı yağış ve karların erimesiyle tehlike büyüdü...Edirne'de aşırı yağış ve karların erimesiyle dün 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri'nin Uzunköprü ilçesinde taşması üzerine 'kırmızı alarm verildi. Meriç Nehri'nin sarı alarm seviyesi ise 'turuncu alarma' çevrildi. Ergene Nehri'nin taşması sonucu Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bulunan Pavli Panayır Alanı sular altında kaldı. Alandaki çok sayıda iş yerini su basarken, bölgedeki binlerce dönüm arazi sularla kaplandı. Taşkın suları, Pehlivan ilçesine 30 metre kadar yaklaşırken, DSİ, taşkın olan bölgelerde suyun akışını önlemek amacıyla setler kurmak için çalışma başlattı.