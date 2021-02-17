Sivas'ta otomobil şarampole devrildi! Araçta 4 kişi vardı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolunda Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik ilçesi yönüne giden Niyazi Küçükaslan yönetimindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki sürücü ile aynı aileden Funda, Kerem (11) ve Berat (9) Küçükarslan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.