17.02.2021 - 17:46 |
Sivas'ta otomobil şarampole devrildi! Araçta 4 kişi vardı
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolunda Sofular köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Hafik ilçesi yönüne giden Niyazi Küçükaslan yönetimindeki 27 AED 618 plakalı otomobil, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada otomobildeki sürücü ile aynı aileden Funda, Kerem (11) ve Berat (9) Küçükarslan yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
4 yıl önce kamp yaptığı yerde intihar etmişBursa'da 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıktıktan 15 saat sonra, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan asistan doktor Mustafa Yalçın için görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tören düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Saim Kılavuz'un yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, acılı aileye başsağlığı dilediği törende, Yalçın’ın birlikte çalıştığı kız arkadaşı Dr. Özge Özdemir ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan genç doktorun 4 yıl önce kamp yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdiği yerde intihar ettiği ortaya çıktı. Yalçın'ın otomobilinde, ailesi ile yakınlarına yazdığı 5 sayfalık mektup bulundu. Yalçın'ın mektubunda, "Ölümünden kimse kendini sorumlu tutmasın. Ben bu hayattan keyif almıyorum. Artık yaşamak istemiyorum" yazdığı öğrenildi.