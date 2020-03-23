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23.03.2020 - 13:59 | | AA

Sivas'ta pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Sivas'ta ikinci kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Döndü ve Harun çiftinin 2 yaşındaki oğlu Turan Karakaya, Diriliş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın 2. katındaki evlerinin penceresinden zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Karakaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Karakaya'nın düştüğü bölgedeki oyuncağı dikkati çekti.

Görgü tanıkları, çocuğun oyuncağın peşinden düştüğünü iddia etti.

Sivasta pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Şüpheli vakaya müdahale edildi!İstanbul Bahçelievler'de parkta rahatsızlanan şüpheli bir hastaya, özel kıyafetli 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bu sırada evlerinde olması gereken çocukların ise hastanın yanında sağlık ekiplerini izlemesi dikkat çekti.
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