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09.08.2020 - 15:47 | | DHA

Sivas'ta unuttuğu çantasını geri almaya geldiğinde inanamadı

Sivas'ta inşaatta çalışan Ömer Şahin, içinde kıyafet ve iş malzemeleri bulunan çantasını dalgınlıkla Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önüne bıraktı. Şahin, çantasını unuttuğunu hatırlayıp tekrar döndüğünde fünyeyle patlatılmış olarak buldu.

Sivas'ta unuttuğu çantasını geri almaya geldiğinde inanamadı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı nizamiyesinin girişine yakın noktada yola bırakılan spor çantayı görenler, polise haber verdi. Patlayıcı olması ihtimaline karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yolu, araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis, koruyucu kıyafet giyerek, çantaya fünye bağladı. Ardından çevredeki vatandaşlara polis aracından güvenlik uyarı anonsu yapıldı. Fünye bağlanan çanta kontrollü bir şekilde patlatıldı. Polis ekiplerinin patlama sonrası yaptığı incelemede çantada kıyafetler ve inşaat çalışmalarında kullanılan malzemeler bulundu.

SANİYELER SONRA GELDİ, TOPLAYIP GÖTÜRDÜ

Polisin fünye ile müdahalesinin hemen ardından olay yerine gelen Ömer Şahin, çantanın kendisine ait olduğunu söyledi. Yakındaki bir inşaatta çalıştığını belirten Şahin, yerde dağılan kıyafetlerini ve malzemelerini topladıktan sonra götürüp otomobiline bıraktı. İnşattan çantasıyla çıktıktan sonra dalgınlık sonucu çantayı bulunduğu yere bıraktığını belirten Şahin, tekrar gelip almaya yetişemediğini söyledi. Şahin, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sivasta unuttuğu çantasını geri almaya geldiğinde inanamadı

 

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