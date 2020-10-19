DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Sivas Ä°l Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, 2 ve 3'Ã¼ncÃ¼ grup kuÅŸlar ile 1'inci grup memelilerin av sezonunun baÅŸlamasÄ± nedeniyle Sivas genelinde av koruma kontrol faaliyetleri kapsamÄ±nda avcÄ±lara yÃ¶nelik denetim yapÄ±ldÄ±. Denetimlerde 477 avcÄ± kontrol edildi. Kontrolde usulsÃ¼z avlandÄ±ÄŸÄ± belirlenen 54 kiÅŸi hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±larak, toplam 70 bin lira para cezasÄ± kesildi.

52 av hayvanÄ±na ve 2 av tÃ¼feÄŸine el konuldu. Av sezonu sÃ¼resince denetimlerin devam edeceÄŸi bildirildi.

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