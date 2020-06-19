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19.06.2020 - 13:45 | | DHA

Sivas'ta yağmur altında cuma namazı! şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar

Sivas'ta cuma namazı, tarihi kent meydanında yağmur altında kılındı. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Sivas'ta yağmur altında cuma namazı! şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar

Sivas'ta corona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tarihi kent meydanındaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli medreselerinin bir arada bulunduğu alanda, cuma namazı kılındı. Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı. Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye, poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

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