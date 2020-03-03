MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı
ABONE OL
03.03.2020 - 13:43 | | İHA

Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı

Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan bir Afgan, hastanede gözetim altına alındı.

Sivas’ta yüksek ateş sorunu yaşayan Afgan, gözetim altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Ferhatbostan Mahallesinde 4 yıldır ikamet eden Afganistan uyruklu N.S.(29) yüksek ateş şikayeti ile 112’den yardım istedi. Özel bir ekip ambulansla hastayı alarak Numune hastanesine kaldırdı. Hasta, acil servis hazırlanana kadar ambulanstan indirilmedi. Acil serviste gerekli hijyen tedbirleri alındıktan sonra hasta içeriye alındı. Gözetim altına alınan Afgan hastadan incelenmek üzere numune alındı.

Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgiAdana'da bir besici tarafından üretilen eşek sütü, litre fiyatı 150 TL olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

Sünnet düğününde rezalet! Ve karar çıktı...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber