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28.05.2020 - 16:05 | | DHA

Siverek'te sahte hayvan küpesi operasyonu: 14'ü veteriner 17 gözaltı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, sahte hayvan küpesi üreten 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

Siverek'te sahte hayvan küpesi operasyonu: 14'ü veteriner 17 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek'te küçük ve büyükbaş hayvanlar için yasa dışı yollarla kulak küpesi imal ederek haksız kazanç sağlayan şebekeye yönelik çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu jandarma ekipleri savcılık kararıyla şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alınırken şüphelilerle birlikte yeni basılmış bin 710 kulak küpesi, 10 kulak küpesi üretim makinesi, çok sayıda kullanılmış hayvan küpesi ve hayvan sevk belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından 'örgütlü olarak işlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

İşte Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşaması ve içiSağlık Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı.
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