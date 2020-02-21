Sivillerin çığlığı: Bizleri unutmayın

Basratun’dan dokuz kişilik ailesi ile birlikte gelen 85 yaşındaki Ebu Mahmud, “Gözlerim görmüyor ve bacaklarım tutmuyor. Çocuklarımın sırtında bombalardan kaçarak buraya geldik. Şimdilik buradayız ama sonrası ne olur bilmiyoruz” dedi. 33 yaşındaki Taha Abdülbarik de “Her şeyimiz bombaların altında kaldı. 2016’da Halep’ten çıkarılan son ailelerdendik. Sonra kaçarak Basratun’a geldik. Esad bombaları orada da peşimizi bırakmadı. Buraya geldik ama buradan sonra ne olur bilmiyorum. Artık yarını düşünmüyoruz. Bütün Müslümanlardan ve dünyadan tek isteğimiz şu: Bizi unutmasınlar” diye konuştu.

Rejim uçaklarının Ebzimo bölgesine yaptığı saldırılardan kaçan 450 kişi de Termanin’de bulunan bir okul binasına yerleşti. Sıraların kenara çekildiği sınıflarda minderler üzerinde yaşayan aileler gidecek bir yerlerinin olmamasından şikayet ediyor.

Önceki gece rejim uçaklarının vurduğu Termanin’de evi isabet alan 40 yaşındaki Münzir Mansura ise, “Ben 2011’den bu yana beş kez ev değiştirdim. Biz sadece çocuklarımız için güven ve huzur istiyoruz. Artık nereye gideceğimizi bilmiyoruz” dedi.

Çocuklar artık kar yağmasını istemiyor!

Şam rejiminin saldırısı altında olan İdlib’de yaşayanlar, bir yandan sürekli olarak bombalardan kaçmaya çalışırken diğer yandan da sıfırın altında seyreden soğukta hayatta kalmaya çalışıyor. Üstelik derme çatma çadırlarda... Naylon çadırlarda yaşam savaşı veren çocuklar, kimi zaman gaz sobası ve benzeri kaynaklardan çıkan karbonmonoksit nedeniyle zehirlenerek bu savaşı kaybedebiliyor... Tıpkı geçtiğimiz günlerde, babası Mustafa’nın -9 dereceye düşen sıcaklık nedeniyle çadıra soktuğu sobadan ölen 12 yaşındaki Hüda ve 3 yaşındaki kardeşi gibi... BM verilerine göre, İdlib’de aralıktan beri göç edenlerin sayısı 900 bini buluyor. Barınma sorunu çeken 82 bin kişi, derme çatma çadırlarda, donma tehlikesiyle burun buruna yaşıyor. Göç edenlerin yüzde 12’sinin barınağı olmadığı, yüzde 15’inin ise bitmemiş evlerde barınmaya çalıştığı belirtiliyor. -DIŞ HABERLER SERVİSİ

Türk Kızılayı da olmasa donacaklar





İdlib’de Ocak 2019’dan bu yana evlerini terk eden sivillerin sayısı 2 milyon 100 bine ulaştı. Günde ortalama 10 bin kişinin yer değiştirdiğini belirtti. Türk Kızılayı rejimden kaçan sivillere çadır, giyecek ve yiyecek yardımı yapıyor.