Sivrisinek artışı ve hastalık!

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmemesi nedeniyle larva ve sivrisinek sayısının artacağını belirten Prof. Dr. Kurnaz şöyle devam etti:

Popülasyon kâbusu

“Sivrisinekler üremek için sulu ortamlara ya da durgun su kenarlarına yumurtalarını bırakıyorlar. Bu su kış boyunca buz tutmazsa orada kışı geçirebiliyorlar. Burada korkulacak senaryo İstanbul, İzmit, İzmir gibi illerde sıcaklıklığın sıfırın altına düşmemesi. Sıcaklık düşmezse bu yumurtalar kışı oralarda geçirirler, mart ayından itibaren de üremeye başlarlar. Bunlar üreyerek sezona başlayacak olursa sivrisinek popülasyonunda ciddi bir artışla karşı karşıya kalırız.”

‘Daha önce görmediğimiz türleri göreceğiz’

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fatih Dikmen de sivrisineklerin bulaşıcı hastalıkları artırabileceğini belirterek şöyle konuştu: “İklim değişikliğiyle suyun azalması sonucu farklı canlılarla karşılaşacağız. İstanbul’da daha önce görmediğimiz sivrisinek türlerini daha sık görmeye başlayacağız. Kuraklığa bağlı olarak mikro habitatlar ortaya çıkacak. Normalde bir göl ekosistemi kontrol altında tutulabilir. Ama göl ortadan kalkınca küçük küçük parça sular ortaya çıkıyor. O küçük birikintiler, sivrisinekler için üreme alanı oluyor. Bu önlenmezse ortaya çıkan sivrisinek türleri Batı Nil Virüsü ve Zika gibi hastalıkların taşıyıcısı olur. İstanbul için de bulaşıcı hastalık taşıyan böceklerle mücadele planları hazırlamamız gerekecek.”

İstanbul’un barajlarında su seviyesi yüzde 20.93

İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı yeterli yağış olmaması nedeniyle yüzde 20.93’e düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin içme suyu kaynaklarının doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 20.93 olarak ölçüldü. 2019’un aynı döneminde barajlardaki su oranı yüzde 34.02 idi. İstanbul’un barajlarında su miktarı Ömerli’de yüzde 18.76, Pabuçdere’de yüzde 5.42, Sazlıdere’de yüzde 5.28, Büyükçekmece’de yüzde 17.42, Alibey’de yüzde 30.58, Terkos’ta yüzde 22.54, Kazandere’de yüzde 6.06, Elmalı’da yüzde 23.54, Darlık’ta yüzde 48.34, Istrancalar’da ise yüzde 24.52 olarak kaydedildi. Kente su sağlayan baraj ve göletler azami 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı 181.77 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor. İstanbul’da günde ortalama 2.9 milyon metreküp su tüketiliyor. - AA