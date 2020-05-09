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09.05.2020 - 03:16 |

Sivrisinekten corona virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı

Türkiye ve dünyada corona virüsle mücadele devam ediyor. Tüm dünyayı etkileyen corona virüsle ilgili merak edilen sorulardan biri de COVİD - 19'un sivrisinekten bulaşıp bulaşmayacağı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından bu konuya yanıt verdi.

Sivrisinekten corona virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı

Ateş Kara yaptığı açıklamada corona virüse sivrisineklerden bulaşmayacağını açıkladı.

Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir.

Sivrisinekten corona virüs bulaşır mı Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı

 

 

 

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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