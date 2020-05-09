Sivrisinekten corona virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı

Ateş Kara yaptığı açıklamada corona virüse sivrisineklerden bulaşmayacağını açıkladı.

Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir.