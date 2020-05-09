09.05.2020 - 03:16 |
Sivrisinekten corona virüs bulaşır mı? Bilim Kurulu üyesi Kara açıkladı
Türkiye ve dünyada corona virüsle mücadele devam ediyor. Tüm dünyayı etkileyen corona virüsle ilgili merak edilen sorulardan biri de COVİD - 19'un sivrisinekten bulaşıp bulaşmayacağı. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Twitter hesabından bu konuya yanıt verdi.
Ateş Kara yaptığı açıklamada corona virüse sivrisineklerden bulaşmayacağını açıkladı.
Kara yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
COVID-19 bugünkü bilgilerimize göre sivrisinekler veya ev sinekleri ile bulaşmıyor. Esas olarak konuşurken, öksürürken, hapşırırken ağız ve burnumuzdan çıkarttığımız küçük damlacıklar ile bulaşmakta. Ayrıca virüs ile kirlenmiş yüzeylere dokunulma sonrası ellerimiz ile bulaşabilir.
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