22.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet Â
Siyam ikizlerinin ilk ayrÄ± yaÅŸ günü
Antalyaâ€™da iki yÄ±l Ã¶nce kafalarÄ± yapÄ±ÅŸÄ±k doÄŸan ve Ä°ngiltereâ€™de ameliyatla ayrÄ±larak Ankaraâ€™ya getirilen siyam ikizleri Derman ve YiÄŸit birbirlerinden â€˜ayrÄ±â€™ ilk doÄŸum gÃ¼nlerini kutladÄ±.
Ambulans uÃ§akla 10 Haziranâ€™da anneleri Fatma ve babalarÄ± Ã–mer Evrensel ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait hava ambulansÄ±yla Ankaraâ€™ya getirilen ikizlerin doÄŸum gÃ¼nÃ¼, fizik tedavilerinin devam ettiÄŸi Ankara Åžehir Hastanesiâ€™nde kutlandÄ±. Anne Fatma ve baba Ã–mer Evrensel Ã§ocuklarÄ±na pasta yedirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ±, Dil ve KonuÅŸma Terapisti Dr. Meryem KavakcÄ± daÂ dondurma tadÄ±mÄ± yaptÄ±rdÄ±.