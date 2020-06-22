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22.06.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet Â

Siyam ikizlerinin ilk ayrÄ± yaÅŸ günü

Antalyaâ€™da iki yÄ±l Ã¶nce kafalarÄ± yapÄ±ÅŸÄ±k doÄŸan ve Ä°ngiltereâ€™de ameliyatla ayrÄ±larak Ankaraâ€™ya getirilen siyam ikizleri Derman ve YiÄŸit birbirlerinden â€˜ayrÄ±â€™ ilk doÄŸum gÃ¼nlerini kutladÄ±.

Siyam ikizlerinin ilk ayrÄ± yaÅŸ günü

Ambulans uÃ§akla 10 Haziranâ€™da anneleri Fatma ve babalarÄ± Ã–mer Evrensel ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait hava ambulansÄ±yla Ankaraâ€™ya getirilen ikizlerin doÄŸum gÃ¼nÃ¼, fizik tedavilerinin devam ettiÄŸi Ankara Åžehir Hastanesiâ€™nde kutlandÄ±. Anne Fatma ve baba Ã–mer Evrensel Ã§ocuklarÄ±na pasta yedirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ±, Dil ve KonuÅŸma Terapisti Dr. Meryem KavakcÄ± daÂ  dondurma tadÄ±mÄ± yaptÄ±rdÄ±.

Hastanede silahlÄ± kavgaErzurum'da aralarÄ±nda husumet bulunan iki aile arasÄ±nda çÄ±kan kavga yaralÄ±larÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede devam etti. Ä°ki aile arasÄ±nda hastanede de devam eden çatÄ±ÅŸmada 1 kiÅŸi öldü, 6 kiÅŸi yaralandÄ±.
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