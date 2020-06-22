Ambulans uÃ§akla 10 Haziranâ€™da anneleri Fatma ve babalarÄ± Ã–mer Evrensel ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™na ait hava ambulansÄ±yla Ankaraâ€™ya getirilen ikizlerin doÄŸum gÃ¼nÃ¼, fizik tedavilerinin devam ettiÄŸi Ankara Åžehir Hastanesiâ€™nde kutlandÄ±. Anne Fatma ve baba Ã–mer Evrensel Ã§ocuklarÄ±na pasta yedirdi. CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ±, Dil ve KonuÅŸma Terapisti Dr. Meryem KavakcÄ± daÂ dondurma tadÄ±mÄ± yaptÄ±rdÄ±.