‘Sizi seviyoruz siz de bizi sevin’

Yıllardır hasretle doğumlarını beklediği ikiz kızlarına doyamadan yaşamını yitiren 48 yaşındaki Oğuz, 13 Aralık Pazar günü hafif üşüme ve titreme yaşadı. Üç gün sonra yaptırdığı Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı. Özel bir hastanede 10 gündür tedavi gören Oğuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



‘Sağlığınız için’



Dr. Oğuz, 17 Aralık’ta Facebook’ta yaptığı paylaşımda yaşadıklarını şöyle paylaşmıştı: “Pazar akşamı hafif üşüme titreme belirtileriyle başlayan hastalığım salı akşamı dayanılmaz hale geldi. 3 gece sabahı sabah ettim. Çarşamba günü PCR yaptırdım akşamında Kovid(+)olduğu haberi geldi. Son nefes dedikleri olsa gerek. Neredeyse son nefesim kalmıştı. 112 ile acile gittim. Herhalde 30 dakika daha geciksem ben de sağlık şehidi mi olacaktım bilmiyorum. Hâlâ yaşıyorum ama bu sene, neredeyse sorduklarımın yarısından fazlası bu hastalığı geçiren sağlık çalışanları. Ne şartlar altında olursa olsun sağlığınız için çalışıyoruz herkes bilsin. Sizi seviyoruz ama siz de bizi sevin ve bize yardımcı olun lütfen. 2-3 gün aranızda olamayacağım, biraz dinlenmek istiyorum ama en kısa sürede aranıza katılacağım.”



‘Sevmeyen yoktu’



Hemşire Sevinç Baran, hayatını kaybeden Dr. Oğuz için şunları söyledi:



“12 yıldır tanıyorum. İşini severek yapan biriydi. Hayat dolu, sempatik, sevecen bir insandı. İyi bir hekim, bir iyi arkadaş ve iyi bir babaydı. Her zaman hastalarını en doğru şekilde bilgilendirmeyi kendine görev edinmişti. Soner’i tanıyıp da sevmeyen biri kişi bile yoktur. Tüp bebek sonucu baba olmuştu. Çok üzüldük, geride iki küçük çocuğu kaldı.”



Ankara Tabip Odası’nın tutuğu güncel verilere göre de 22 Aralık 2020 tarihi itibariyle 97 hekim, toplamda 270 sağlık çalışanı, kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti.