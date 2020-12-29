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29.12.2020 - 15:59 | | DHA

Gaziantep'te vahşet! Rehin aldığı annesini öldürdü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, tartıştığı annesi Vesile Dönmez'i evde rehin alan Uğur Dönmez, pompalı tüfekle vurarak, öldürdü.

Gaziantep'te vahşet! Rehin aldığı annesini öldürdü

Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen Uğur Dönmez, öğleden sonra tüfekle annesi Vesile Dönmez'i pompalı tüfekle rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Uğur Dönmez'e tüfeğini bırakarak teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Ancak, Uğur Dönmez teslim olmayıp, annesini de serbest bırakmadı. Bunun üzerine ablukaya alınan sokağa Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Megafonla anons yapan ekipler annesini rehin tutan Uğur Dönmez'den dışarı çıkmasını aksi taktirde müdahale edileceğini bildirdi. 

45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU

Kendisini eve kilitleyen Dönmez, polis ekiplerinin 45 dakika süren ikna çabasının ardından teslim oldu. Uğur Dönmez, gözaltına alınırken, eve giren sağlık ekibi de yaptığı kontrolde Vesile Dönmez'in başından vurulduğunu belirledi. 

 

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