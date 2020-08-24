MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Skandal olay! Sosyal medya bunu konuşuyor: Soruşturma başlatıldı
ABONE OL
24.08.2020 - 21:24 | | DHA

Skandal olay! Sosyal medya bunu konuşuyor: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesabında bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, müstehcen fotoğraflar ve mesajlar paylaşan Elif Sarı, hakkında soruşturma başlatıldı.

Skandal olay! Sosyal medya bunu konuşuyor: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medyada Elif Sarı isimli kadının, bebeği olduğu iddia edilen çocukla birlikte fotoğraf çektirip, kendisinin müstehcen fotoğraflarını paylaşması tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Elif Sarının tutuklanması için İçişleri Bakanlığını etiketleyerek çağrı yaptı. Bir sosyal medya hesabından, "Çok özür dileyerek bu görüntüleri paylaşıyorum fakat bu bebeği biri kurtarsın. Gerçekten ebeveynlerimiz seçme şansımız yok fakat bu bebeğin hiç suçu yok" diye paylaşımda bulundu. 'elifsaritutuklansın' çağrısı binlerce kez paylaşıldı. 

Skandal olay Sosyal medya bunu konuşuyor: Soruşturma başlatıldı

Hesabın adres bölümünde Bartın-Karabük yazmasının ardından Bartın ve Karabük Emniyet Müdürlüğünün çalışma başlattığı öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan hesabın geçmişte değişik isimler ve illerle ilgili hesaplar açtığı da görüldü. 

Türkiye'den sert NAVTEX cevabıTürkiye Girit'in güneyinde yarın savaş gemileriyle askeri tatbikat yapacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Adana Kozan'daki yangın devam ediyor! Bakan Pakdemirli olay yerinde

Adana Kozan'daki yangın devam ediyor! Bakan Pakdemirli olay yerinde

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Yılmaz Erdoğan'dan Demet Akbağ müjdesi

Çılgın sayısal loto çekilişi gerçekleştirildi! Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çılgın sayısal loto çekilişi gerçekleştirildi! Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Sıradaki Haber