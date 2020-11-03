03.11.2020 - 20:56 | | DHA
Skandal olayda flaş gelişme! Tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı.
M.Ö'nün emniyette verdiği ifadesinde, mahallede durumu olmayanlara dağıtmak için ikramları aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö, tutuklandı.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile bir araya geldiKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Rum Lider Nikos Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışman Vekili Elizabeth Spehar’ın BM kontrolündeki Lefkoşa ara bölgede bulunan ikametgahında, ikili gayri resmi tanışma toplantısında bir araya geldi.