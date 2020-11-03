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03.11.2020 - 20:56 | | DHA

Skandal olayda flaş gelişme! Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde depremzedeler için ücretsiz olarak dağıtılan ürünleri alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö'nun ifadesi ortaya çıktı.

M.Ö'nün emniyette verdiği ifadesinde, mahallede durumu olmayanlara dağıtmak için ikramları aldığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen M.Ö, tutuklandı.

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