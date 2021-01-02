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02.01.2021 - 04:27 | | DHA

SMA hastası Hamza için açık artırma ile tablo satıldı

Kocaeli'de, görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan '41 Sanat' isimli grup, SMA hastası Hamza bebeğin tedavisi için 23 sanatçının bağışladığı 33 eseri, sosyal medya üzerinden yapılan açık artırma ile satışa çıkardı. Satıştan elde edilen yaklaşık 45 bin TL, Hamza'nın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlandı.

SMA hastası Hamza için açık artırma ile tablo satıldı

Başiskele ilçesinde yaşayan Raif Abauljout ile Şeyma Abauljout çiftinin SMA hastası oğulları Hamza'nın ABD'de uygulanan gen tedavisi için gerekli olan 2.1 milyon Euro için başlatılan yardım kampanyasına destekler devam ediyor. Kocaeli'de görsel sanatlar öğretmenlerinden oluşan '41 Sanat' isimli grup, tedavisi için 40 günden daha az bir süre kalan Hamza bebek için 23 sanatçının bağışladığı 33 eseri internet üzerinden bu akşam açık artırmaya çıkardı. Açık artırma sırasında eserlerini bağışlayan sanatçılar da canlı yayına katılarak hem eserlerini tanıttı hem de yayını izleyen kişilerin Hamzaya destek olması için çağrıda bulundu.

SMA hastası Hamza için açık artırma ile tablo satıldı


Yaklaşık 3 saat boyunca sosyal medya üzerinden devam eden açık artırmada satışı gerçekleşen tablolardan elde edilen yaklaşık 45 bin TL'lik gelir, Hamzanın tedavisi için başlatılan kampanyaya bağışlandı.

SMA hastası Hamza için açık artırma ile tablo satıldı


Taksimetre güncelleme kuyruğu akşama kadar devam ettiİstanbul'da taksi açılış ücretine yapılan yüzde 11 oranındaki zammın ardından taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncellemek için Yenikapı Etkinlik Alanına geldi. Sabah saatlerinden itibaren kilometrelerce uzayan araç kuyruğu, akşam saatlerinde de devam etti.
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