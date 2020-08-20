‘SMA ilaçları temin edilecek’

Bakan Selçuk, Twitter’dan hesabından, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) “SMA hastalarımızın tedavisinde kullanılan SUT’a tabi ilaçların erişimi ile ilgili konu çözüme kavuşmuştur” açıklamasını paylaşarak, şöyle dedi:



“SMA hastalarımızın SUT’a tabi ilaçlarını daha önce olduğu gibi temin etmeye devam edeceğiz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin.”



‘Bir anne olarak teşekkür ediyorum’



SMA hastası çocuklar için sosyal medya hesabından çağrı yapan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ilaç açıklamasının ardından Bakan’a teşekkür etti.



Instagram hesabından bir teşekkür videosu yayınlayan Korel, “Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz, sesimizi duyduğunuz ve bu çocukları sahiplendiğiniz için. Bir anne, bir kadın olarak çok teşekkür ederim. İnşallah zolgensma tedavisi de Türkiye’ye gelir. Gerçekten bu çocukların buna çok ihtiyacı var. Duyarlı olan, bağış yapan herkesten bu çocuklardan ellerini çekmemelerini diliyorum” dedi.