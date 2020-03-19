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19.03.2020 - 09:43 | | DHA

Soba külündeki köz, otomobili yaktı

Antalya'da park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının, dökülen soba külleri arasındaki közler nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Soba külündeki köz, otomobili yaktı

Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, çöp konteynerlerinin yanına park edilen 07 YMV 37 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Alevler kısa sürede bütün aracı sardı. Aracın yandığını gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Aracın kullanılmaz hale geldiği yangın, cep telefonuyla görüntülendi.

Yangının, otomobilini yanına dökülen soba külünün içindeki közler nedeniyle çıktığı öne sürüldü.

 

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