Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 yaşındaki Eda, torağa verildi

Uşak Ünalan Mahallesi Muhtarı Ercan Karakaş, kızı Eda Karakaş ile bir süre önce Kütahya'nın Gediz ilçesi Kızılüzüm köyünde yaşayan annesi Fatma Karakaş'ı (73) ziyarete gitti. Karakaş Ailesi fertlerine bir süre ulaşamayan köydeki diğer yakınları, geçen 3 Ocak Pazar günü öğle saatlerinde eve geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, zorlayarak içeri giren yakınları Ercan Karakaş, kızı Eda Karakaş ve annesi Fatma Karakaş'ı baygın vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yapılan incelemede, Eda Karakaş'ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından yaşamını kaybettiği belirlenirken, Ercan Karakaş ve annesi Fatma Karakaş Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eda Karakaş'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Eda Karakaş'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, dün akşam saatlerinde Uşak'a getirildi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda bekletilen cenaze bugün ikindi vakti beklenmeden Çevre Köyü Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen baba Ercan Karakaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, AK Partili Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve Karakaş Ailesi'in yakınları katıldı. Hayatının baharında yaşama veda eden Eda Karakaş'ın cenazesi, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan babaanne Fatma Karakaş'ın ise Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.