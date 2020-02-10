Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı

Olay, İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek Gulcjhrk Jabborova, yalnız yaşadığı evinde, dün gece sobayı yakıp, uyudu. Bir süre sonra evi duman kapladığını fark eden komşular, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ve polis eşliğinde içeri giren sağlık ekibi, genç kadını baygın buldu. Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirlenen Jabborova, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Gulcjhrk Jabborova, buradan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.