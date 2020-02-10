MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı
ABONE OL
10.02.2020 - 12:04 | | DHA

Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen, Özbekistan uyruklu Gulcjhrk Jabborova (21), hastaneye kaldırıldı. Genç kadının 2 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Sobadan zehirlenen hamile Özbek kadın, hastaneye kaldırıldı

Olay, İnegöl'e bağlı Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Özbek Gulcjhrk Jabborova, yalnız yaşadığı evinde, dün gece sobayı yakıp, uyudu. Bir süre sonra evi duman kapladığını fark eden komşular, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ve polis eşliğinde içeri giren sağlık ekibi, genç kadını baygın buldu. Sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği belirlenen Jabborova, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 aylık hamile olduğu öğrenilen Gulcjhrk Jabborova, buradan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

 

Büyükçekmece'de otomobildeki 2 kişiye silahlı saldırıİstanbul Büyükçekmece'de otomobil içinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi ağır yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Taksisinde unutulan 70 bin lirayı sahibine teslim etti!

Taksisinde unutulan 70 bin lirayı sahibine teslim etti!

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber