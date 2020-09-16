Şoför direksiyon başında fenalaştı, faciadan dönüldü

Kaza, dün sabah 07.00 saatlerinde Silivri Vakkas Köprüsü mevki'inde meydana geldi. İddialara göre, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkan servis minibüsü park halindeki araçlara çarparak durabildi.

İlçenin en yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgede yaşanan kaza büyük çaplı maddi hasarla atlatıldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan, direksiyon başında fenalaşan minibüs sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.