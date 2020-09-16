Şoförün ikazlarını dinlemedi! Kadın güvenlik görevlisinin tek sözü yetti

Olay, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durakta bekleyen 20’li yaşlardaki bir genç, halk otobüsüne bisikletiyle birlikte binmeye çalıştı. Otobüsün kapısından içeriye bisikletini sokan genci, otobüs şoförü bisikletiyle alamayacağını belirterek uyardı. Otobüs içerisinde maskesini düzgün takmadığı gözlenen genç ile şoför arasında bu yüzden tartışma çıktı. Gencin bisikleti içeriye doğru ittirmesi ve şoförün ikazlarına aldırış etmemesi üzerine, bu sırada otobüste yolcu olarak bulunan bir özel güvenlik görevlisi devreye girdi. Güvenlik personeli kadın, bisikleti tutarak genci dışarı çıkması yönünde uyardı. Bunun üzerine genç, bisikletiyle birlikte aşağıya indi.

Yaşananlar, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.