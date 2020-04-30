Bursa AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Osmangazi ilÃ§esinde, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken 2 iÅŸ yerinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kumar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.



2 iÅŸ yerineÂ baskÄ±n dÃ¼zenleyen ekipler, 40 kiÅŸiyi yakaladÄ±. Ã‡ok sayÄ±da fiÅŸ ve iskambil kaÄŸÄ±dÄ± ele geÃ§irilen baskÄ±nda, polisten kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã§ift, gizlendikleri duÅŸakabinde, bir kiÅŸi de mutfak lavabosunun altÄ±ndaki dolapta yakalandÄ±.



Kumar oynarken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan 4 kiÅŸiye toplam 4 bin 900 TL para cezasÄ± kesilirken, kumar oynatmak iÃ§in yer temin eden 4 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. 40 kiÅŸinin tamamÄ±na ise HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kanunu'na muhalefet suÃ§undan 3 bin 150'ÅŸer TL olmak Ã¼zere toplam 126 bin lira para cezasÄ± kesildi.