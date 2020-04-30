MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Åžok baskÄ±n! 2'si banyoda 1'i dolaptan çÄ±ktÄ±
ABONE OL
30.04.2020 - 16:16 | | DHA

Åžok baskÄ±n! 2'si banyoda 1'i dolaptan çÄ±ktÄ±

Bursa'da,Â corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gerektiÄŸi halde aÃ§Ä±larak, kumar oynatÄ±lan 2 iÅŸ yerine yapÄ±lan baskÄ±nda, polisten kaÃ§mak isteyen bir Ã§ift, saklandÄ±klarÄ± duÅŸakabinde yakalandÄ±.Â

Åžok baskÄ±n! 2'si banyoda 1'i dolaptan çÄ±ktÄ±

Bursa AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Osmangazi ilÃ§esinde, corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kapalÄ± olmasÄ± gereken 2 iÅŸ yerinin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kumar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi.

2 iÅŸ yerineÂ baskÄ±n dÃ¼zenleyen ekipler, 40 kiÅŸiyi yakaladÄ±. Ã‡ok sayÄ±da fiÅŸ ve iskambil kaÄŸÄ±dÄ± ele geÃ§irilen baskÄ±nda, polisten kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã§ift, gizlendikleri duÅŸakabinde, bir kiÅŸi de mutfak lavabosunun altÄ±ndaki dolapta yakalandÄ±.

Kumar oynarken suÃ§Ã¼stÃ¼ yakalanan 4 kiÅŸiye toplam 4 bin 900 TL para cezasÄ± kesilirken, kumar oynatmak iÃ§in yer temin eden 4 kiÅŸi hakkÄ±nda adli iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. 40 kiÅŸinin tamamÄ±na ise HÄ±fzÄ±sÄ±hha Kanunu'na muhalefet suÃ§undan 3 bin 150'ÅŸer TL olmak Ã¼zere toplam 126 bin lira para cezasÄ± kesildi.

KÄ±sÄ±tlamaya saatler kala E-5 karayolunda yaÅŸanan yoÄŸunluk havadan görüntülendiCorona virüse (Covid-19) karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda sokaÄŸa çÄ±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±na saatler kala Ä°stanbul'da birçok noktada trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸandÄ±. Åžirinevler E-5 karayolunda yaÅŸanan yoÄŸunluk havadan görüntülendi.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Korku dolu anlar! Alevler üst katÄ± sardÄ±

Korku dolu anlar! Alevler Ã¼st katÄ± sardÄ±

Ve belli oldu! Memur, emekli, iÅŸçi, asker herkes için geçerli...

Ve belli oldu! Memur, emekli, iÅŸÃ§i, asker herkes iÃ§in geÃ§erli...

Corona'yÄ± yenen doktor anlattÄ±: Sol kolum kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gibiydi

Corona'yÄ± yenen doktor anlattÄ±: Sol kolum kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ gibiydi

KoronayÄ± yenen hemÅŸire alkÄ±ÅŸlarla uÄŸurlandÄ±

KoronayÄ± yenen hemÅŸire alkÄ±ÅŸlarla uÄŸurlandÄ±

SÄ±radaki Haber