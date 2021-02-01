Şok baskın! Evde 13 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca Abdi Mahallesi’nde bir evde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin kaldığı evin sahibi F.K. ve kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan Pakistan uyruklu Ö.A. hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.
İstanbul Küçükçekmece'de beton mikseri altında ezilen kadın feci şekilde can verdiİstanbul'dan son dakika gelen bir habere göre; Küçükçekmece'de inşaat temeli için beton taşıyan mikser, sokakta hareket ettiği sırada bir kadını altına alarak ezdi. 45 yaşındaki Serpil Çöl olay yerinde hayatını kaybetti.