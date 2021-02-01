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01.02.2021 - 15:34 | | DHA

Şok baskın! Evde 13 kaçak göçmen yakalandı

Kocaeli’nde polisin bir eve yaptığı baskında Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Ev sahibi ile Pakistan uyruklu Ö.A. hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Şok baskın! Evde 13 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca Abdi Mahallesi’nde bir evde kaçak göçmenlerin kaldığını tespit etti. Eve düzenlenen baskında Pakistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin kaldığı evin sahibi F.K. ve kaçak göçmenlerin ülkeye girişini sağlayan Pakistan uyruklu Ö.A. hakkında ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi’ne götürüldü.

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