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08.05.2020 - 17:35 | | DHA

Son dakika... Şok eden görüntü! İstanbullular sokağa akın etti

Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören birçok kişi, İstanbul Maltepe Sahili'ne akın etti.Öte yandan hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.

Son dakika... Şok eden görüntü! İstanbullular sokağa akın etti

Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken güneşli havayı gören vatandaşlar, yasak olmasına rağmen Maltepe Sahili'ne akın etti.

Bazı vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıp basketbol oynadı. Sahile gelenler arasında 20 yaş altındaki çocuklar ile 65 yaş ve üzerindeki kişiler de yer aldı.

Yenibosna'da kurulan semt pazarı hınca hınç doldu. Bazı vatandaşların salgın ile mücadelede uygulanması gereken sosyal mesafe kuralına uymadıkları, bazı vatandaşlar ile pazar esnafının maske ve eldiven takmadığı görüldü.

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