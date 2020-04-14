Şok eden görüntü! Yenikapı Parkı'nda keyif yaptılar!

"NE YAPALIM İÇERİDE BIKTIK, USANDIK, NE YAPALIM"

Yalın ailesi de güzel havayı fırsat bilip parka gelerek çekirdek ve kuruyemiş yedi. Eşi ve Çocuğu ile oturan Abdurrahman Yalın, boynundaki poları yüzüne çekerek "Aha maskemiz burada. Ne yapalım içeride bıktık, usandık, ne yapalım" dedi. Corona virüs için ise, "Virüs mü? Virüs mü? Virüsten biz ne yapacağız? Virüs her yerde var" diye konuştu. Yalın yanında bulunan çoğunun dışarı çıkmasının yasak olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bunun mu? Bu da evde çok sıkıldı biz de onun için çıktı, yoksa çıkmazdık" yanıtı verdi.

"POLİS UYARDI GİDECEĞİZ BİRAZDAN"

Parkta gitarıyla oturan Suriye bir genç ise, "Evet çıktım, korkmuyorum. Bu korona Çin'den gelmedi, Amerika'dan geldi. Ben insanlarla çok konuşmuyorum, tek başımayım" dedi.

Esmira Karabağlı, "Çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini belirterek, "Sıkılıyorlar evde ne yapalım. Evimiz yakın buraya. Polis uyardı gideceğiz birazdan. Corona virüsten korkuyoruz ama ne yapalım" diye konuştu.