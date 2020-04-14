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14.04.2020 - 17:00 | | DHA

Şok eden görüntü! Yenikapı Parkı'nda keyif yaptılar!

İstanbul Yenikapı Parkı’nda güzel havanın tadını çıkarıp corona virüs meydan okudular. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Yenikapı Parkı güzel havayı fırsat bilenlerle doldu. Parkta piknik yapanlar, çocuklarıyla top oynayanlar, oturanlar, çocuklar, yürüyüş yapanlarla oldu. Polis ekipleri parkta bulunanları uyardı ancak, uyarıyı dikkate alan olmadı. Parkta ne sosyal mesafe dikkate alındı, ne de çocukların sokağa çıkma yasağı.

Şok eden görüntü! Yenikapı Parkı'nda keyif yaptılar!

"NE YAPALIM İÇERİDE BIKTIK, USANDIK, NE YAPALIM"

Yalın ailesi de güzel havayı fırsat bilip parka gelerek çekirdek ve kuruyemiş yedi. Eşi ve Çocuğu ile oturan Abdurrahman Yalın, boynundaki poları yüzüne çekerek "Aha maskemiz burada. Ne yapalım içeride bıktık, usandık, ne yapalım" dedi. Corona virüs için ise, "Virüs mü? Virüs mü? Virüsten biz ne yapacağız? Virüs her yerde var" diye konuştu. Yalın yanında bulunan çoğunun dışarı çıkmasının yasak olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bunun mu? Bu da evde çok sıkıldı biz de onun için çıktı, yoksa çıkmazdık" yanıtı verdi.

"POLİS UYARDI GİDECEĞİZ BİRAZDAN"

Parkta gitarıyla oturan Suriye bir genç ise, "Evet çıktım, korkmuyorum. Bu korona Çin'den gelmedi, Amerika'dan geldi. Ben insanlarla çok konuşmuyorum, tek başımayım" dedi.

Esmira Karabağlı, "Çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğunu bildiğini belirterek, "Sıkılıyorlar evde ne yapalım. Evimiz yakın buraya. Polis uyardı gideceğiz birazdan. Corona virüsten korkuyoruz ama ne yapalım" diye konuştu.

Diyanet'ten oruç açıklaması! 'Ertelenmesi mümkün değildir'Din İşleri Yüksek Kurulu, "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teâla’nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekûn ertelenmesi mümkün değildir." dedi.
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