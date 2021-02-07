Şok eden manzara! Yasağa rağmen evde eğlence yaptılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümle neden olan koronavirüs salgınında hasta sayısının düşmesi ve salgının artmaması için tedbirler alınırken belli kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor.

Ancak Düzce’de bir evde toplanan ve içinde küçük çocuklarla kadınların da olduğu 15 kişi org, keman ve klarnet eşliğinde oyun havalarıyla saatlerce eğlendi.

Sosyal medyadan canlı yayan yapan kişilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da dikkat etmediği gözlendi.