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07.02.2021 - 14:54 | | DHA

Şok eden manzara! Yasağa rağmen evde eğlence yaptılar

Düzce’de çoluklu çocuklu 15 kişi bir evde toplandı. Koronavirüs tedbirlerine rağmen bir klarnet, keman ve org eşliğinde saatlerce eğlenen grup sosyal medyadan da canlı yayın yaptı.

Şok eden manzara! Yasağa rağmen evde eğlence yaptılar

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ölümle neden olan koronavirüs salgınında hasta sayısının düşmesi ve salgının artmaması için tedbirler alınırken belli kısıtlamalar uygulanmaya devam ediyor.

Ancak Düzce’de bir evde toplanan ve içinde küçük çocuklarla kadınların da olduğu 15 kişi org, keman ve klarnet eşliğinde oyun havalarıyla saatlerce eğlendi.

Sosyal medyadan canlı yayan yapan kişilerin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da dikkat etmediği gözlendi.

Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kameradaKayseri'nin Akkışla ilçesinde aç kalan kurdun, Özgür Koçak'a ait koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi sonrası kurt uzaklaştırılırken, 2 koyun yaralandı.
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