19.08.2020 - 18:03 | | İHA
Şok eden olay! Karantinadan çıkıp nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak istedi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19 testi pozitif olan bir yakını olması nedeniyle kontrol amaçlı karantinada tutulan vatandaş, nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak isteyince panik yaşandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Covid-19’lu yakını olması sebebiyle karantina altında tutulduğu öğrenilen bir vatandaşın nüfus müdürlüğüne gelerek işlem yaptırmak istedi. Görevli memurlardan birinin durumu fark etmesinin ardından vatandaş dışarı çıkarıldı. Sonrasında müdürlük çalışanları ve binadaki diğer çalışanlar dışarı çıkarılarak kapsamlı dezenfekte işlemi yapıldı.
Dezenfekte işlemlerinin tamamlanmasının ardından işlemler devam etti.
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