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10.11.2020 - 11:55 | | DHA

Şok eden olay! Koronavirüse rağmen yol ortasında halay çektiler

Mersin’de, araçları ile trafiğe kapattıkları yolda halay çeken gruptaki 2 kişiye, 2 bin 328 lira para cezası uygulandı.

Şok eden olay! Koronavirüse rağmen yol ortasında halay çektiler

Olay, geçen 8 Kasım’da merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Otomobili ile düğün konvoyunun önünde ilerleyen sürücü, aracını yolun ortasına durdurup, trafiği kesti. Konvoyda bulunan diğer araçlardan inenler de çalınan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Arkalarında biriken araçların kornalarına aldırmadan eğlenmeyi sürdüren grup, koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, 'yorumsuz' notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, 2 aracın plakasını belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araç sahipleri, sisteme kayıtlı olan adreslerinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi’ne getirildi. Araç sahibi 2 kişiye 'trafiği kapatarak trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 264’er, 'maske takmamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamak' suçundan 900’ar TL olmak üzere, toplam 2 bin 328 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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