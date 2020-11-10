Şok eden olay! Koronavirüse rağmen yol ortasında halay çektiler

Olay, geçen 8 Kasım’da merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda yaşandı. Otomobili ile düğün konvoyunun önünde ilerleyen sürücü, aracını yolun ortasına durdurup, trafiği kesti. Konvoyda bulunan diğer araçlardan inenler de çalınan müzik eşliğinde halay çekmeye başladı. Arkalarında biriken araçların kornalarına aldırmadan eğlenmeyi sürdüren grup, koronavirüs tedbirlerini de hiçe saydı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilip, 'yorumsuz' notu ile sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine harekete geçen Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, 2 aracın plakasını belirledi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araç sahipleri, sisteme kayıtlı olan adreslerinde gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi’ne getirildi. Araç sahibi 2 kişiye 'trafiği kapatarak trafiği tehlikeye sokmak' suçundan 264’er, 'maske takmamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamak' suçundan 900’ar TL olmak üzere, toplam 2 bin 328 lira idari para cezası kesildi.