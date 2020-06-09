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09.06.2020 - 16:19 | | DHA

Şok gerçek otopside çıktı!

Osmaniye'de bisikletle evinin olduğu mahallede gezerken bisikletten düşüp yere yığılan 10 yaşındaki Mustafa Şahin, yaşamını yitirdi. Şahin'in çekilen tomografisinde başında tabanca mermisi çekirdeği tespit edildi.

Şok gerçek otopside çıktı!

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 19.30 sıralarında Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Anneannesiyle birlikte yaşayan Mustafa Şahin, bisikletle evinin bulunduğu mahallede gezerken, bir anda düşüp, yere yığıldı.

Mustafa Şahin'i görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Şahin'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tomogrofisi çekilen Şahin'in başında 9 milimetre tabanca mermisi çekirdeği tespit edildi.

Bunun üzerine doktorlar, tomografi sonucunu alıp, polise bildirdi. Polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. 

Mustafa Şahin, dün saat 17.30 sıralarında yaşam savaşını kaybetti. Otopsisi yapılan Mustafa Şahin, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Osmaniye Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. 

Balkonda bulduğu gergedan böceğini kavanozda besliyorBursa'nın İznik ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Mustafa Uysal, evinin balkonunda rastladığı ve kavanozda beslemeye başladığı gergedan böceğine gözü gibi bakıyor.
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