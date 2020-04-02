Şok görüntü! Cansız bedeni bulundu...

Kırıkkale Balışehy ilçesi Işıklar köyünde, Aslan Bozkurt’un büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Abdul Baki Rahimi (45) , dün sabah hayvanları otlatmak için meraya çıktı.

Aslan Bozkurt, öğle yemeği götürmek için gittiği merada Rahimi’ye ulaşamadı. Rahimi'nin telefonun da kapalı olması üzerine eve dönen Aslan Bozkurt, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın dün akşam yaptığı aramalarda Rahimi’nin izine rastlanmadı.



DEREDE CESEDİ BULUNDU



Gece ara verilen aramalar, bu sabah yeniden başladı. Aramalara, Rahimi'nin yakınları da katıldı. Yapılan çalışmalarda Değirmenlidere mevkisinde dere yatağındaki su birikintisinde yüzeyde erkek cesedi bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedeni Rahimi'ye ait olduğu belirlendi. Rahimi'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Rahimi'nin, bindiği atın üzerinden düşmesi sonucu suda öldüğü iddia edildi. Soruşturma sürdürülüyor.