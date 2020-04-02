MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şok görüntü! Cansız bedeni bulundu...
ABONE OL
02.04.2020 - 13:39 | | DHA

Şok görüntü! Cansız bedeni bulundu...

Kırıkkale'nin Balışehy ilçesi Işıklar köyünde Afganistan uyruklu çoban Abdul Baki Rahimi derede ölü bulundu.

Şok görüntü! Cansız bedeni bulundu...

Kırıkkale Balışehy ilçesi Işıklar köyünde, Aslan Bozkurt’un büyükbaş hayvanlarına çobanlık yapan Abdul Baki Rahimi (45) , dün sabah hayvanları otlatmak için meraya çıktı.

Aslan Bozkurt, öğle yemeği götürmek için gittiği merada Rahimi’ye ulaşamadı. Rahimi'nin telefonun da kapalı olması üzerine eve dönen Aslan Bozkurt, jandarmaya haber verdi. Jandarmanın dün akşam yaptığı aramalarda Rahimi’nin izine rastlanmadı.

DEREDE CESEDİ BULUNDU

Gece ara verilen aramalar, bu sabah yeniden başladı. Aramalara, Rahimi'nin yakınları da katıldı. Yapılan çalışmalarda Değirmenlidere mevkisinde dere yatağındaki su birikintisinde yüzeyde erkek cesedi bulundu.

Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince sudan çıkarılan cesedeni Rahimi'ye ait olduğu belirlendi. Rahimi'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Rahimi'nin, bindiği atın üzerinden düşmesi sonucu suda öldüğü iddia edildi. Soruşturma sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmen başladı! İmamoğlu'ndan ilk açıklamaDünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin çevre bağlantı yollarını bu ay içerisinde yapacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

PCR testi nedir, nasıl yapılır? Corona virüsü PCR testi sonucu ne zaman çıkar? Prof.Dr.Tayfun Uzbay açıkladı

PCR testi nedir, nasıl yapılır? Corona virüsü PCR testi sonucu ne zaman çıkar? Prof.Dr.Tayfun Uzbay açıkladı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi hangi suçları kapsıyor?

Af yasası çıktı mı? Ceza infaz indirimi hangi suçları kapsıyor?

Sıradaki Haber