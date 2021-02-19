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19.02.2021 - 21:48 | | AA

Şok ifadeler! 'Kendisini duvara vurarak öldürdü'

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evde ölü bulunan kadının, ağabeyi ve yengesi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinde, "Kaçar'ın psikolojik sıkıntısı olduğu için kendisini duvara vurduğunu" öne sürdüğü belirtildi.

Şok ifadeler! 'Kendisini duvara vurarak öldürdü'

Küçükkumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine gitti. Sağlık ekipleri, yatakta bulunan Saniye Kaçar'ın (66) hayatını kaybettiğini ve vücudunda darp izleri olduğunu belirledi.

Kadının aynı evde yaşayan ağabeyi E.Ç. (69) ve onun eşi G.Ç. (55) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ifadelerinde, "Kaçar'ın psikolojik sıkıntısı olduğu için kendisini duvara vurduğunu" öne sürdüğü belirtildi.

Şok ifadeler Kendisini duvara vurarak öldürdü


Kaçar'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

En yakın arkadaşı anlattı: Kocası kıskanmasın diye giyimini bile değiştirdiAntalya'da doktor eşi Yusuf Onur Kaan Bozkurt'un (58) tabancayla vurup öldürdüğü diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt'un (38) en yakın arkadaşı ve danışanı Tuğba Pekdiri Avcı, "Gamze, kocası kıskanmasın diye giyimini bile ona göre ayarlıyordu. Yaşarken melek gibiydi, şimdi melek oldu gitti" dedi.
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