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06.09.2020 - 21:12 | | DHA

Şoka girdi! Polisler ve çevredekiler sakinleştirdi

Samsun'un Atakum ilçesinde Betül A. (26), otomobilin kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kazadan yara almadan kurtulan ve şoka giren sürücüyü, ihbar üzerine gelen trafik polisleri sakinleştirdi.

Şoka girdi! Polisler ve çevredekiler sakinleştirdi

Kaza, akşam saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Bulvarında meydana geldi. Betül A., yönetimindeki 55 SE 282 plakalı otomobilin kontrolü kaybetti. Yoldan çıkan otomobil, refüjü aşarak yolun sağındaki boş alana girerek durdu.

Betül A., kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza nedeniyle şoka giren sürücüyü, trafik polisleri ve çevredekiler sakinleştirdi.

Şoka girdi Polisler ve çevredekiler sakinleştirdi

 

 

 

 

 

 

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