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26.04.2020 - 13:36 | | İHA

Sokağa çıkan 8 bin 878 kişiye ceza yağdı!

Gaziantep’te, corona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, dışarı çıkan 8 bin 878 kişiye polis ekiplerince sosyal mesafe kuralına uygun şekilde ceza yazıldı.

Sokağa çıkan 8 bin 878 kişiye ceza yağdı!

Türkiye genelinde 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirlerden biri olan Gaziantep’te de polis ekipleri tarafından denetimler ve uygulamalar aralıksız sürüyor. Kentte, kısıtlamanın 4. gününde de işlek cadde ve sokaklarında uygulama yapan polis ekipleri, yasağa uymayıp dışarı çıkan toplam 8 bin 878 kişiye cezai işlem uyguladı.

Polis ekiplerinin cezai işlem uygularken sosyal mesafe kuralına uyması ise hem dikkat çekti hem de takdir topladı. Ekipler, kentin işlek noktalarından biri olan Balıklı Parkı civarında yasağı delen çok sayıda vatandaşı durdurarak sosyal mesafe kuralına göre sıraya dizerek beklemelerini istedi. Yaklaşık üçer metre arayla sıralanan vatandaşlara kimlik bilgilerini soran ekipler, daha sonra da şahısların her birine 3 bin 150 lira ceza yazdı. Polis ekipleri, yoğun diş ağrısı nedeniyle aracıyla acile gitmek isteyen bir vatandaşa ise ceza yazmayarak geçişine izin verdi.

Ekipler, kentin çeşitli noktalarındaki 97 iş yerine ise sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza yazdı.

Kaya kartalı ailesine kameralı takipTarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Burdur’da bir kaya kartalı yuvasına kamera yerleştirerek, yuvadaki iki yavru ve ebeveynleri takibe aldı. Kaya kartalı ailesinin yuvayı tek edene kadar kayıt altına alınan görüntüleri belgeselleri aratmadı.
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