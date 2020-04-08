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08.04.2020 - 10:06 | | İHA

Sokağa çıkan gence 7 bin 890 lira çifte ceza!

Sivas’ta yaşı küçük ehliyetsiz motosikletli kuryeye hem corona virüs tedbirleri kapsamında hem de trafik yönünden toplamda 7 bin 890 lira para cezası kesildi.

Sokağa çıkan gence 7 bin 890 lira çifte ceza!

Kent merkezi İnönü Bulvarı üzerinde denetimler sırasında polis ekipleri bir motosikletli kurye durdu. Yapılan kontrollerde M.E. adındaki kuryenin 19 yaşında ehliyetsiz ve trafik yönünden bazı kusurların bulunduğu tespit edildi.

Corona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan kuryeye sokağa çıktığı için kabahatler kanunu çerçevesine 392, trafik kusurları yönünden ise 7 bin 500 olmak üzere toplamda 7 bin 892 lira para cezası kesildi. Motosiklet trafikten men edilirken genç kurye ise dışarı çıkmaması konusunda ekipler tarafından uyarılarak evine gönderildi.

 

 

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