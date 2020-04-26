26.04.2020 - 16:46 | | DHA
Sokağa çıkma izin belgesi olmasına rağmen polislerden kaçtı!
Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı.
Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önünde denetim yapan ekipler bir motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kaçan motosikletliyi yakalamak için bölgedeki ekipler uyarıldı. Kısa süre sonra Yosun Sokak'ta durdurulan motosikletlinin sokağa çıkma izni bulunan bir güvenlik görevlisi olduğu ancak, motosiklet kullanma belgesin olmadığı anlaşıldı. Adı açıklanmayan güvenlik görevlisine işlem yapıldı.
Sofya’da 17 katlı 'hayalet' bina imha edildiBulgaristan’ın başkenti Sofya’da komünizm döneminde inşası başlanan ve hiç kullanılmadan iskele gövde halinde kalan 17 katlı dev bir yapı bugün imha edildi. Uzun süren hazırlıkların ardından bu sabah saat 09.30’da kontrollü olarak imha edilen dev yapının yıkılma işlemi görüntülendi.