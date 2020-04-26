MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokağa çıkma izin belgesi olmasına rağmen polislerden kaçtı!
ABONE OL
26.04.2020 - 16:46 | | DHA

Sokağa çıkma izin belgesi olmasına rağmen polislerden kaçtı!

Avcılar’da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletli kısa sürede yakalandı.

Sokağa çıkma izin belgesi olmasına rağmen polislerden kaçtı!

Zübeyde Hanım Evlendirme Dairesi önünde denetim yapan ekipler bir motosikletliyi durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen kaçan motosikletliyi yakalamak için bölgedeki ekipler uyarıldı. Kısa süre sonra Yosun Sokak'ta durdurulan motosikletlinin sokağa çıkma izni bulunan bir güvenlik görevlisi olduğu ancak, motosiklet kullanma belgesin olmadığı anlaşıldı. Adı açıklanmayan güvenlik görevlisine işlem yapıldı.

Sofya’da 17 katlı 'hayalet' bina imha edildiBulgaristan’ın başkenti Sofya’da komünizm döneminde inşası başlanan ve hiç kullanılmadan iskele gövde halinde kalan 17 katlı dev bir yapı bugün imha edildi. Uzun süren hazırlıkların ardından bu sabah saat 09.30’da kontrollü olarak imha edilen dev yapının yıkılma işlemi görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da bir pitbull 2 sokak köpeğini parçaladı!

Antalya'da bir pitbull 2 sokak köpeğini parçaladı!

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Bakanlık son noktayı koydu! 3 ay boyunca...

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı yanıtladı

Özel hastanede dehşet! Hastane personeli 9. kattan düşerek öldü

Özel hastanede dehşet! Hastane personeli 9. kattan düşerek öldü

Sıradaki Haber